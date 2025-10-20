Схудла на 20 кг Філонова після чуток про використання ін'єкцій розкрила правду: "Є домовленість"

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

Реклама

Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто висловилася про свій шлях кардинальних змін.

Зокрема, нещодавно зірка ошелешила своїм кардинальним схудненням на 20 кг всього за декілька місяців. Спочатку Олена приховувала свої методи таких трансформацій, але в коментарі «Тур зірками» все ж привідкрила завісу. Вона зізналася, що за допомогою насправді зверталася до косметолога, натякаючи на ін'єкції. Водночас блогерка зазначила, що такому результату посприяв і її раціон та спосіб життя.

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

«Я дійсно щось робила, але про це не можу розповідати, бо у мене є певна домовленість із косметологом. Ми хочемо направляти людей на правильну професійну консультацію, аби люди не наробили помилок. І не тільки завдяки ін’єкціям чи «чарівним пігулкам» можна досягти такого успіху. Я все ж таки взяла себе в руки й ще налаштувала своє харчування та налагодила метаболізм. І коли вже нема певних порушень, то організм допомагає правильно працювати. До речі, я відмовилася від алкоголю», — зізналася 41-річна Філонова.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Олена Філонова розкрила подробиці стану здоров'я свого важкохворого дядька, модельєра Олексія Залевського. Зірка розповіла про операції рідної людини.