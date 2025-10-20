ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Схудла на 20 кг Філонова після чуток про використання ін'єкцій розкрила правду: "Є домовленість"

Блогерка натякнула на втручання косметолога у зміни її фігури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Філонова

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто висловилася про свій шлях кардинальних змін.

Зокрема, нещодавно зірка ошелешила своїм кардинальним схудненням на 20 кг всього за декілька місяців. Спочатку Олена приховувала свої методи таких трансформацій, але в коментарі «Тур зірками» все ж привідкрила завісу. Вона зізналася, що за допомогою насправді зверталася до косметолога, натякаючи на ін'єкції. Водночас блогерка зазначила, що такому результату посприяв і її раціон та спосіб життя.

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

«Я дійсно щось робила, але про це не можу розповідати, бо у мене є певна домовленість із косметологом. Ми хочемо направляти людей на правильну професійну консультацію, аби люди не наробили помилок. І не тільки завдяки ін’єкціям чи «чарівним пігулкам» можна досягти такого успіху. Я все ж таки взяла себе в руки й ще налаштувала своє харчування та налагодила метаболізм. І коли вже нема певних порушень, то організм допомагає правильно працювати. До речі, я відмовилася від алкоголю», — зізналася 41-річна Філонова.

Нагадаємо, нещодавно Олена Філонова розкрила подробиці стану здоров'я свого важкохворого дядька, модельєра Олексія Залевського. Зірка розповіла про операції рідної людини.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie