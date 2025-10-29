Схудла на 22 кіло Крістіна Агілера показала струнку фігуру на казковому відпочинку

Крістіна Агілера / © instagram.com/xtina

Американська співачка Крістіна Агілера продемонструвала кардинальні зміни у фігурі після схуднення.

44-річна артистка разом із нареченим Метью Ратлером та донькою Саммер Рейн вирушила до паризького Діснейленду. У своєму Instagram зірка поділилася милими кадрами з родинного відпочинку, де позує біля замку Сплячої красуні та розважається на атракціонах.

Фани звернули увагу не лише на казкову атмосферу, а й на розкішну фігуру зірки. Агілера обрала елегантний повсякденний образ — чорні легінси, короткий світлий светр та фірмові вушка Мінні Маус. Яскрава червона помада та великі окуляри довершили образ справжньої знаменитості.

Допис Крістіни Агілери / © instagram.com/xtina

Попри чутки про можливе використання спеціальних препаратів для схуднення, Агілера уникає будь-яких коментарів. Її шанувальники зазначають, що співачка наче переживає друге дихання у кар’єрі, адже виконавиця має не тільки спортивний, а й щасливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера — Крістофер — здивував фанів своєю фізичною трансформацією — хлопець схуд на 15 кг і продемонстрував підтягнуте тіло під час сімейної прогулянки. 28-річний Крістофер став справжнім прикладом мотивації та здорового способу життя.