Схудла на 22 кіло Крістіна Агілера показала струнку фігуру на казковому відпочинку
Зірка похизувалася, як змінився її вигляд після приголомшливої трансформації.
Американська співачка Крістіна Агілера продемонструвала кардинальні зміни у фігурі після схуднення.
44-річна артистка разом із нареченим Метью Ратлером та донькою Саммер Рейн вирушила до паризького Діснейленду. У своєму Instagram зірка поділилася милими кадрами з родинного відпочинку, де позує біля замку Сплячої красуні та розважається на атракціонах.
Фани звернули увагу не лише на казкову атмосферу, а й на розкішну фігуру зірки. Агілера обрала елегантний повсякденний образ — чорні легінси, короткий світлий светр та фірмові вушка Мінні Маус. Яскрава червона помада та великі окуляри довершили образ справжньої знаменитості.
Попри чутки про можливе використання спеціальних препаратів для схуднення, Агілера уникає будь-яких коментарів. Її шанувальники зазначають, що співачка наче переживає друге дихання у кар’єрі, адже виконавиця має не тільки спортивний, а й щасливий вигляд.
Нагадаємо, нещодавно син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера — Крістофер — здивував фанів своєю фізичною трансформацією — хлопець схуд на 15 кг і продемонстрував підтягнуте тіло під час сімейної прогулянки. 28-річний Крістофер став справжнім прикладом мотивації та здорового способу життя.