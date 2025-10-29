ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Схудла на 22 кіло Крістіна Агілера показала струнку фігуру на казковому відпочинку

Зірка похизувалася, як змінився її вигляд після приголомшливої трансформації.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © instagram.com/xtina

Американська співачка Крістіна Агілера продемонструвала кардинальні зміни у фігурі після схуднення.

44-річна артистка разом із нареченим Метью Ратлером та донькою Саммер Рейн вирушила до паризького Діснейленду. У своєму Instagram зірка поділилася милими кадрами з родинного відпочинку, де позує біля замку Сплячої красуні та розважається на атракціонах.

Фани звернули увагу не лише на казкову атмосферу, а й на розкішну фігуру зірки. Агілера обрала елегантний повсякденний образ — чорні легінси, короткий світлий светр та фірмові вушка Мінні Маус. Яскрава червона помада та великі окуляри довершили образ справжньої знаменитості.

Допис Крістіни Агілери / © instagram.com/xtina

Допис Крістіни Агілери / © instagram.com/xtina

Допис Крістіни Агілери / © instagram.com/xtina

Допис Крістіни Агілери / © instagram.com/xtina

Попри чутки про можливе використання спеціальних препаратів для схуднення, Агілера уникає будь-яких коментарів. Її шанувальники зазначають, що співачка наче переживає друге дихання у кар’єрі, адже виконавиця має не тільки спортивний, а й щасливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера — Крістофер — здивував фанів своєю фізичною трансформацією — хлопець схуд на 15 кг і продемонстрував підтягнуте тіло під час сімейної прогулянки. 28-річний Крістофер став справжнім прикладом мотивації та здорового способу життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
316
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie