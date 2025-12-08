ТСН у соціальних мережах

Гламур
664
1 хв

Схудла на 25 кг Наталія Могилевська показала фігуру в купальнику і поплавала в зимовому Дніпрі

Артистка показала своє місце сили.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська після схуднення на 25 кілограм вперше показала фігуру в купальнику.

Артистка опублікувала пікантні кадри в Instagram. Зокрема, виконавиця виявилася екстремалкою. Наталія Могилевська полюбляє купатися в Дніпрі, а зима та температура в чотири градуси зовсім не стоять на заваді. У співачки є навіть особливе місце, яке надає їй силу – острів Хортиця, що в Запоріжжі.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коли виконавиця була поблизу, то скористалась нагодою покупатися в Дніпрі. Артистка показала кадри, де стоїть в дублянці, а під низом в неї лише купальник. Наталія Могилевська зняла верхній одяг та покупалась в прохолодному Дніпрі. За словами співачки, Хортиця завжди окутує її теплом, попри погоду за вікном.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Незалежно від погоди, від звуків фронту, від того, що рівень Дніпра з кожним днем стає нижчим, - Хортиця завжди дарує мені тепло. Бо це моє справжнє місце сили! Я завжди з тобою, Запоріжжя! Люблю і підтримую тебе", - поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, як в її родині минув День святого Миколая. Артистка розсекретила, що подарувала донькам, і зворушила їхньою реакцією на презенти.

664
