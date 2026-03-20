Схудла на 34 кг "Пташка" з "Азовсталі" приголомшила своїм новим виглядом і розкрила мрію

Катерина Поліщук «Пташка» / © t.me/ptahosavrik

Українська військова Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», зачарувала своїм виглядом після кардинального схуднення на 34 кг.

Захисниця поділилася новими фото в Instagram. На світлині вона постає в розкішній блискучій червоній сукні з корсетом. Саме це вбрання, за словами Катерини, свого часу вона одягала на випускний. Крім того, образ надихнув її на нову мрію — виступити в такому вигляді на деокупованих територіях України в майбутньому.

«У дитинстві мріяла бути принцесою і мати пишне сяйливе плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України. Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і порожній. Для тих, хто боронив ці міста. А, і так, мінус 34 кг — і випускна сукня пасує краще, ніж на державному екзамені зі співу», — зазначила «Пташка».

Катерина «Пташка» Поліщук / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

У коментарях Поліщук засипали компліментами та побажали якнайшвидшого здійснення її мрії.

Ви прекрасна завжди і в будь-якому образі. Бережіть себе.

Щось на казковому. Ви і правда справжня принцеса.

Повага до вашої сили волі і, звичайно, захоплення вашою красою — як зовнішньою, так і внутрішньою! Бажаю здійснитися вашим бажанням! А я попрошу забронювати квиток на концерт у Сєвєродонецьку.

До слова, раніше Катерина Поліщук розповідала, що дійти до таких змін у вазі її передусім мотивувала любов до себе і прагнення легкості під час руху. Тож вона серйозно взялася за дисципліну й розсекретила свої головні принципи схуднення без жорстких дієт.