- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 2 хв
Схудла на 34 кг "Пташка" з "Азовсталі" приголомшила своїм новим виглядом і розкрила мрію
Знаменитість поділилася ефектним перевтіленням на фото.
Українська військова Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», зачарувала своїм виглядом після кардинального схуднення на 34 кг.
Захисниця поділилася новими фото в Instagram. На світлині вона постає в розкішній блискучій червоній сукні з корсетом. Саме це вбрання, за словами Катерини, свого часу вона одягала на випускний. Крім того, образ надихнув її на нову мрію — виступити в такому вигляді на деокупованих територіях України в майбутньому.
«У дитинстві мріяла бути принцесою і мати пишне сяйливе плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України. Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і порожній. Для тих, хто боронив ці міста. А, і так, мінус 34 кг — і випускна сукня пасує краще, ніж на державному екзамені зі співу», — зазначила «Пташка».
У коментарях Поліщук засипали компліментами та побажали якнайшвидшого здійснення її мрії.
Ви прекрасна завжди і в будь-якому образі. Бережіть себе.
Щось на казковому. Ви і правда справжня принцеса.
Повага до вашої сили волі і, звичайно, захоплення вашою красою — як зовнішньою, так і внутрішньою! Бажаю здійснитися вашим бажанням! А я попрошу забронювати квиток на концерт у Сєвєродонецьку.
До слова, раніше Катерина Поліщук розповідала, що дійти до таких змін у вазі її передусім мотивувала любов до себе і прагнення легкості під час руху. Тож вона серйозно взялася за дисципліну й розсекретила свої головні принципи схуднення без жорстких дієт.