Схудла на 45 кг відома українська акторка розкрила, чи робила ін’єкції краси

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Реклама

Українська акторка Любава Грешнова поділилася відвертими подробицями свого шляху до ідеальної форми.

Зірка зізналася, що процес був довгим, складним і не без помилок. У програмі "День із зіркою" 37-річна акторка розповіла, що від природи має схильність до повноти, тому змушена весь час контролювати харчування і регулярно займатися спортом.

"До того, як я почала правильно втрачати вагу, я спробувала абсолютно все, що тоді існувало в Києві. Потрапляла навіть до аферистів. Ходила на дурні курси, де змушували їсти кисломолочний сир п’ять разів на тиждень. Тільки потім я знайшла свого тренера і зрозуміла, що потрібне системне правильне харчування та тренування", — зазначила акторка.

Реклама

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Попри те, що сьогодні багато жінок обирають уколи для швидкого схуднення, Грешнова на них так і не наважилася. Після кардинального схуднення акторка важила всього 50 кілограмів, але, за її словами, з такою вагою мала старший вигляд. Зараз вона підтримує форму завдяки спорту, бігу для задоволення та системному підходу до харчування.

"Я завжди на дієті. Мені буває сумно через це, але, можливо, саме така дисципліна допомагає мені не лише гарно виглядати, а й реалізовуватися в професії", — пояснила зірка.

Щодо догляду за собою, Грешнова зізналася, що має чіткий план краси на роки вперед: "Я знаю, що робитиму в 45, у 50, у 60 років. Зараз роблю мінімум — ксеомін, "дитячий" ботокс, біоревіталізацію. Все дуже легеньке, просто догляд".

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився, як підтримує себе у формі після схуднення на 30 кіло. Музикант розсекретив, хто стимулює його не набирати зайвої ваги.