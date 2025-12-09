Схудла на 45 кіло відома українська акторка розсекретила свою вагу: "Не вдається тримати"

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Відома українська акторка Любава Грешнова, яка нещодавно висловилась про стосунки з чоловіком, розсекретила, скільки зараз важить.

Знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що її вага ніколи не стоїть на місці. Артистка то набирає, то знову худне. Найбільше знаменитість важила 95 кілограмів після пологів. Проте тоді акторці вдалося схуднути на 45 кг. Наразі знаменитість важить 60 кіло. За словами Любави Грешнової, саме ця вага є її ідеальною. Проте акторка хоче покращити свою фізичну форму, але вже за допомогою тренувань, аби в неї було більше м'язів.

"Я зараз важу в районі 60 кілограм, але не вдається мені тримати постійно ідеальну вагу. Я жива людина, я зриваюся. Кожен тур, а це по 10-12 годин сидіння в автобусі на день, це перекуси на заправці. Я часто набираю, потім різко потрапляю в період паузи і розумію, що мені треба ці 2-3 кілограми прибрати. Зараз у мене ідеальна вага. Зараз мене не так турбує вага, у мене немає форми", - зізналась знаменитість.

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

До речі, тривалий час Любава Грешнова була веганкою. Згодом до свого раціону акторка вже ж таки додала рибу та яйця. А от м'яса зірка не їсть. Акторка також ділиться, що це зовсім не впливає на її вагу. За словами знаменитості, вегетеріанці теж мають проблеми з зайвими кілограмами.

"Зараз я вегетеріанка, я була веганкою два роки. Їла лише овочі, фрукти і каші – це до вагітності. З вагітністю я почала їсти і рибу, і яйця. Але м'яса я не їла дуже давно, вже понад 12 років, і прекрасно почуваються", - поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач розповів, як його дружина екстремально схудла. До речі, сам шоумен наразі теж на дієті.