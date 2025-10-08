ТСН у соціальних мережах

Гламур
197
1 хв

Схудла на майже на 10 кг Анна Саліванчук показалася на відпочинку із синами

Акторка зізналася, що попри втому отримує справжнє задоволення від часу з дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук вирішила зробити паузу в роботі та провести кілька днів із родиною.

40-річна зірка відпочиває у фешенебельному спа-готелі в Східниці разом зі своїми синами — 9-річним Глібом та 5-річним Нікітою. У своїх Instagram-сториз артистка поділилася моментами з відпочинку, де позує в купальнику та демонструє струнку фігуру. Саліванчук також опублікувала кілька зворушливих кадрів із дітьми, які охоче позували разом із мамою.

"Моя гордість, мої нерви, моє щастя, моя енергія, моя втома. Але все для них і заради себе", — написала Анна під сімейними світлинами.

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Раніше акторка зізнавалася у нещодавньому схудненні на 8 кілограмів і почувається краще, ніж будь-коли. Артистка переконана, що головний секрет краси — це жити в задоволення, адже позитив і гармонія працюють краще за будь-які антивікові засоби.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук продемонструвала струнку фігуру після схуднення і розкрила, що зайві кілограми раніше були через проблеми зі здоров’ям.

197
