- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 455
- Час на прочитання
- 1 хв
Схудла Наталія Могилевська в міні приголомшила колесом і шпагатом у повітрі просто на сцені
Артистка під час свого концерту дивувала акробатичними трюками.
Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила виконанням на сцені акробатичних трюків.
Виконавиця не припиняє дивувати своїх прихильників. Так, нещодавно артистка просто підкорила схудненням на 25 кілограмів, а це ж вона повертає родзинку своїх концертів – багато танців та легкі акробатичні трюки. Нещодавно Наталія Могилевська виступила в Полтаві, де глядачі могли всім цим насолодитися.
На сцені виконавиця співала, одягнувши чорну мінісукню та сріблясті чобітки на підборах. Зокрема, артистка не лише запалювала, а й встигла зробити колесо. Окрім того, співачка навіть виконала шпагат у повітрі, щоправда, у цей момент її підтримували учасники танцювального балету. Відповідними відео поділилося видання "Музвар".
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська демонструвала свою неабияк схудлу фігуру. Виконавиця поніжилася в джакузі та посвітила стрункими ніжками.