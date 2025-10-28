Схудла Наталія Могилевська в міні приголомшила колесом і шпагатом у повітрі просто на сцені

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила виконанням на сцені акробатичних трюків.

Виконавиця не припиняє дивувати своїх прихильників. Так, нещодавно артистка просто підкорила схудненням на 25 кілограмів, а це ж вона повертає родзинку своїх концертів – багато танців та легкі акробатичні трюки. Нещодавно Наталія Могилевська виступила в Полтаві, де глядачі могли всім цим насолодитися.

На сцені виконавиця співала, одягнувши чорну мінісукню та сріблясті чобітки на підборах. Зокрема, артистка не лише запалювала, а й встигла зробити колесо. Окрім того, співачка навіть виконала шпагат у повітрі, щоправда, у цей момент її підтримували учасники танцювального балету. Відповідними відео поділилося видання "Музвар".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська демонструвала свою неабияк схудлу фігуру. Виконавиця поніжилася в джакузі та посвітила стрункими ніжками.