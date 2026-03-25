Схудла Наталія Могилевська в обтислому комбінезоні сіла на шпагат і похизувалась гнучкістю

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська сіла на шпагат та похизувалась гнучкістю.

Виконавиця в Instagram-stories показала свою ранкову рутину. Артистка обов’язково робить легкі спортивні вправи та розтягує м’язи. Помітно схудла співачка в обтислому комбінезоні на килимку сіла на шпагат та продемонструвала свою неабияку гнучкість.

До речі, окрім тренувань для м’язів, Наталія Могилевська додає до своєї ранкової рутини й вправи для дихання, які мають назву бодифлекс. Виконавиця робить це натщесерце і витрачає до 20 хвилин. Це допомагає знаменитості насичувати організм киснем.

«У свої ранкові тренування додаю вправи для дихання бодіфлекс. Займає 15-20 хвилин зранку натщесерце, включає п’ять етапів дихання (видих, вдих, гучний видих, затримка, втягування живота), забезпечує активне насичення організму киснем», — ділиться артистка.

Окрім того, Наталія Могилевська залишила для підписників мотиваційне повідомлення. Артистка зазначила, раптом хтось чекав на знак, аби почати займатися спортом, то це саме він.

«Друзі, якщо ви чекали на знак, щоб почати займатися спортом, то це саме він», — звернулась до фанів артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська здивувала зізнанням, як її арештували в 90-х. Артистка вже пояснила, через що це сталося.