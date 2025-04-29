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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Схудла Олександра Заріцька в купальнику посвітила пишними формами на відпочинку

Артистка продемонструвала схудлу фігуру та показала, як насолоджується відпусткою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька посвітила пишними формами в купальнику.

Виконавиця вирішила відпочити від міської рутини та гайнула на у відпустку. В Instagram-stories артистка вже встигла поділитися, як минає її відпочинок. Зокрема, знаменитість показала, як на пляжі насолоджується сонячними проміннями.

Співачка опублікувала фото, де вона зображена у сонцезахисних окулярах та червоному суцільному купальнику. Артистка, яка активно займається спортом із тренером у спортзалі, продемонструвала пишні форми та помітно схудлу і підтягнуту фігуру.

Олександра Заріцька в купальнику / © Instagram kazka.band

Олександра Заріцька в купальнику / © Instagram kazka.band

До речі, Олександра Заріцька також проводить відпочинок із користю. Зокрема, на пляжі виконавиця читала книгу американської письменниці Ребекки Яррос — "Незавершені справи".

Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Юрія Ткача насолоджувалася відпочинок на острові Маврикій. Вікторія публікувала звідти фото в купальнику, на яких просто приголомшила ефектним схудненням. Обраниця шоумена вже продемонструвала, який тепер вигляд має її фігура.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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