Схудла Заріцька в обтислому комбінезоні блиснула стрункою фігурою і похизувалась пласким животиком

Олександра Заріцька

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Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька блиснула своєю неабияк стрункою фігурою.

Знаменитість помітно схудла. Постійні тренування артистки у спортивному залі дають свій результат. В Instagram-stories виконавиця продемонструвала, який зараз вигляд має її фігура. Артистка опублікувала знімки, на яких постає в обтислому комбінезоні, який вдало підкреслив її струнке та підтягнуте тіло.

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Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Також Олександра Заріцька засвітила свій плаский животик. Знаменитість хизувалась татуюваннями та ділилась думками, що, схоже, настав час набити нове зображення на тілі. При цьому співачка продемонструвала свій животик.

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Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

До речі, виконавиця також поділилась, що вона з тих людей, які полюбляють осінь. Саме у цю пору року у знаменитості з’являється натхнення. Зокрема, співачка навіть продемонструвала, як тренується в залі, читає книжки та активно займається творчістю.

«Обожнюю осінь за те, що мій стан кардинально міняється на суперпродуктивний, неважливо, що було до цього. Осіння казка ось така», — поділилась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно гумористка Анастасія Ткаченко приголомшила, як за останні пів року змінилась її фігура. Знаменитість навесні робила операцію зі зменшення шлунка.

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