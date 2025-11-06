ТСН у соціальних мережах

Схудлий на 10 кіло Володимир Дантес спричинив фурор у Мережі своїм сталевим пресом

Артист наочно показав, що працює над своїм тілом.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак та ведучий Володимир Дантес спричинив фурор у Мережі своїм сталевим пресом.

Раніше артист зізнався, що серйозно взявся за свою фігуру. Зокрема, знаменитість налагодив харчування, а також почав активно займатися спортом. Врешті, це все дало результат. Володимир Дантес позбувся 10 кілограмів.

Нині ж співак наочно продемонстрував результат свого схуднення та постійних тренувань. У Telegram-каналі виконавець опублікував доволі пікантне фото. На знімку артист демонстрував свій сталевий прес.

Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes

Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes

Таке пікантне фото спричинило справжній фурор у Мережі. Підписники Володимира Дантеса просто засипали його компліментами і, звичайно ж, відзначили спортивну форму: "Прес – вогонь", "маєте чудовий вигляд", "роботу видно неозброєним оком".

