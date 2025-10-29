Схудлий на 15 кг син Шварцнеггера похизувався підтягнутим тілом на сімейній прогулянці

Крістофер Шварценеггер / © Getty Images

Молодший син легендарного голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера — Крістофер Шварценеггер — приголомшив фанів неймовірною фізичною трансформацією.

Ще кілька років тому хлопця часто критикували за надмірну вагу. На нових світлинах з сімейної прогулянки в Лос-Анджелесі Крістофер продемонстрував спортивне тіло, рельєфні м’язи та впевнений вигляд.

Папараці заскочили хлопця на гарбузовій фермі у білій майці, сірому спортивному костюмі та стильних кросівках. Його фігура одразу привернула увагу шанувальників — юезри в соцмережах вже почали називати його "молодим Арні".

Та не лише зовнішній вигляд став темою для обговорення. Поруч із Крістофером була загадкова білявка. Пара разом обирала гарбузи, багато сміялася й ніжно трималася за руки. Фото можна подивитися на сторінці Backgrid в Instagram.

Крістофер Шварцнеггер / © Getty Images

До слова, як розповів сам хлопець, шлях до ідеальної форми почався 2019 року, коли він жив в Австралії. Тоді він усвідомив, що зайва вага обмежує його у повсякденних речах.

"Я просто зрозумів, що мій стан не дає мені робити те, що я хочу. Тоді я вирішив змінитися", — поділився Крістофер.

Першим кроком стало обмеження у харчуванні — він повністю відмовився від цукру та вуглеводів, а під час Великого посту навіть прибрав хліб зі свого раціону. Саме це допомогло йому позбутися 15 кілограмів.

Батько зіркового нащадка, 78-річний Арнольд Шварценеггер, у нещодавньому інтерв’ю визнав, що пишається сином: "Ми ніколи не тиснули на нього. Просто показували приклад здорового способу життя. І в якийсь момент він сам вирішив, що хоче стати стрункішим. І зробив це. Я надзвичайно радий за нього".

