Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк поділився, як підтримує себе у формі

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів, як йому вдається залишатися у чудовій фізичній формі після того, як він скинув майже 30 кілограмів.

За словами музиканта, тепер він не лише співає, а ще й підпрацьовує консультантом-дієтологом. Артист ділиться власним досвідом і допомагає тим, хто теж прагне змінитися.

"В мене є одна секретна дієта — називається "ПМЖ". Попробуйте менше жерти. Дієва, насправді", — з гумором пояснив артист у шоу "Ближче до зірок".

У гарній формі виконавцю допомагають залишатися також діти — донька Єва та син Данило, які цьогоріч закінчили школу. Бронюк також зізнався, що вже майже 14 років не вживає алкоголю, і це рішення стало важливою частиною його здорового способу життя: "У мене не було проблем з алкоголем. Це моє рішення — просто перестав пити".

