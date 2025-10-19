ТСН у соціальних мережах

Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк поділився, як підтримує себе у формі

Музикант розсекретив, що допомагає йому у підтримці форми.

Віктор Бронюк

Віктор Бронюк / © ТСН

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів, як йому вдається залишатися у чудовій фізичній формі після того, як він скинув майже 30 кілограмів.

За словами музиканта, тепер він не лише співає, а ще й підпрацьовує консультантом-дієтологом. Артист ділиться власним досвідом і допомагає тим, хто теж прагне змінитися.

"В мене є одна секретна дієта — називається "ПМЖ". Попробуйте менше жерти. Дієва, насправді", — з гумором пояснив артист у шоу "Ближче до зірок".

Віктор Бронюк / © ТСН

Віктор Бронюк / © ТСН

У гарній формі виконавцю допомагають залишатися також діти — донька Єва та син Данило, які цьогоріч закінчили школу. Бронюк також зізнався, що вже майже 14 років не вживає алкоголю, і це рішення стало важливою частиною його здорового способу життя: "У мене не було проблем з алкоголем. Це моє рішення — просто перестав пити".

Нагадаємо, нещодавно відомий український шоумен Володимир Жогло, який схуд на 65 кг, відсвяткував 5-річчя сина Остапа і поділився зворушливими фото з родиною.

