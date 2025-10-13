- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1617
- Час на прочитання
- 1 хв
Схудлий на 65 кг Жогло відсвяткував день народження сина з аутизмом і показав фото з родиною
Батьки підготували маленькому Остапові сюрприз на 5-річчя.
Відомий український шоумен і гуморист Володимир Жогло відсвяткував день народження сина Остапа.
Маленькому хлопчикові виповнилося п'ять років. Його зірковий батько вже поділився милими кадрами зі святкування. Так, схудлий Жогло показав, як з дружиною Іриною він підготував для іменинника великий торт зі свічками. Крім того, на фото виднілася фотозона, задекорована зображеннями машин і кульками.
На свято завітали найрідніші родини. Разом вони привітали іменинника, попозували з ним для фото та провели час за душевною трапезою.
“Перший ювілей синочка, люблю, як до сонця і назад”, — замилувало підписом зіркове подружжя.
До слова, раніше Володимир ділився, що його 5-річний син Остап має невиліковний діагноз. Спочатку лікарі не могли визначитися з певними патологіями у поведінці хлопчика, а потім наблизилися до висновку, що у нього аутизм. Проте гуморист з коханою не приховують цього і, навпаки, доводять, що це не вирок і варто просто докладати зусиль для виховання дітей зі схожими симптомами. Тож регулярно водять Остапа на різні заняття, щоб покращити його соціалізацію.