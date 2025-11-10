ТСН у соціальних мережах

Схудлий на понад 20 кіло Рассел Кроу розсекретив, як позбувся зайвої ваги: "Я важив 140 кг"

Оскароносний актор зізнався, як позбувся зайвої ваги і кардинально змінив спосіб життя.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Рассел Кроу

Рассел Кроу / © Associated Press

Голлівудський актор та зірка фільму «Гладіатор» Рассел Кроу здивував шанувальників карколомною трансформацією.

61-річний артист, який останніми роками суттєво набрав вагу, приголомшив стрункою фігурою та свіжим виглядом. На прем’єрі стрічки «Нюрнберг», яку Кроу відвідав зі своєю коханою Брітні Теріот, актор мав помітно стрункіший вигляд.

Як зізнався Рассел у подкасті The Joe Rogan Experience, під час знімань «Нюрнберга», де він зіграв нацистського чиновника Германа Герінга, його вага сягала близько 126 кілограмів. Нині ж артист важить близько 100 кілограмів.

«П’ять років тому, під час карантину, я важив 140 кілограмів. Зараз я знову почуваюся живим», — зізнався актор.

Рассел Кроу / © Associated Press

Рассел Кроу / © Associated Press

Кроу розповів, що схуднення стало можливим завдяки створеній ним оздоровчій платформі, яка допомогла йому боротися з артритом і хронічним болем. За словами зірки, завдяки лікувальним ін’єкціям та фізичним вправам йому вдалося зменшити прояви артриту до 70–90%. Окрім цього, важливим кроком стала відмова від алкоголю.

«Тепер я п’ю рідко — максимум келих хорошого вина за вечерею. Раніше це була частина мого життя, але тепер я обираю якість, а не кількість», — зазначив актор.

Новий вигляд Рассела Кроу справив справжній фурор у Мережі. Шанувальники засипали актора компліментами, зазначивши, що він «помолодшав на десятиліття» і «знову має вигляд як справжній гладіатор».

