Скічко возз'єднався з дружиною в Україні та показав, яким сюрпризом зустрів її

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева – повернулася до України після тривалого періоду перебування за кордоном.

Під час повномасштабного вторгнення Юрушева з трьома дітьми виїхала до Італії задля безпеки. З часом вона навіть відкрила там новий бізнес, пов'язаний з одягом. Тим часом її коханий здебільшого перебуває в Україні й також займається власною справою. Тож бізнесвумен час від часу приїздить додому, щоб провести час разом.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева у Києві / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Так, Єлизавета у фотоблогу показалася в обіймах і цілунках Олександра на тлі прапору України одразу після повернення. Подружжя після тривалої розлуки возз'єдналося у Києві та насолодилося улюбленими місцями столиці, які блогерка показала у фотоблогу.

Крім того, шоумен потішив дружину величезним букетом білих тюльпанів з милим привітанням.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева вдома у Києві / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева у Києві / Фото: instagram.com/lisayurusheva

"Дім", - лаконічно підписала щасливі кадри дружина Скічка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка Анна Кошмал поділилася подробицями особистого життя. Зокрема, розсекретила, як вона почала жити з чоловіком, якого приховує від публічності.

Читайте також: