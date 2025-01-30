Скічко возз'єднався з дружиною в Україні та показав, яким сюрпризом зустрів її

Юрушева повернулася з-за кордону насолодитися Києвом і часом з коханим.
Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева – повернулася до України після тривалого періоду перебування за кордоном.
Під час повномасштабного вторгнення Юрушева з трьома дітьми виїхала до Італії задля безпеки. З часом вона навіть відкрила там новий бізнес, пов'язаний з одягом. Тим часом її коханий здебільшого перебуває в Україні й також займається власною справою. Тож бізнесвумен час від часу приїздить додому, щоб провести час разом.
Так, Єлизавета у фотоблогу показалася в обіймах і цілунках Олександра на тлі прапору України одразу після повернення. Подружжя після тривалої розлуки возз'єдналося у Києві та насолодилося улюбленими місцями столиці, які блогерка показала у фотоблогу.
Крім того, шоумен потішив дружину величезним букетом білих тюльпанів з милим привітанням.
"Дім", - лаконічно підписала щасливі кадри дружина Скічка.
Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка Анна Кошмал поділилася подробицями особистого життя. Зокрема, розсекретила, як вона почала жити з чоловіком, якого приховує від публічності.
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