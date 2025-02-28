Скічко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розкрив, чим займається після політики

Ексочільник Черкаської ОДА, бізнесмен Олександр Скічко вперше після тривалого зникнення повернувся до фанів.

Так, знаменитість заявив, що під час війни разом з командою випускатиме серію пізнавальних відео на теми, які його цікавлять. Зокрема, популяризуватиме Україну та говоритиме про бізнес, економіку, нерухомість, історії та подорожі простою мовою. До слова, нові відео Скічко знімає англійською мовою, а для українців робить субтитри.

Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тож віднедавна шоумен повернувся у публічний простір. Раніше дружина Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева ділилася, що бізнесмен активно розвиває бізнес на території України, поки вона проживає з трьома дітьми в Італії. Утім, оскільки Олександр – багатодітний батько, то під час війни він також виїжджав до родини за кордон. Тим не менш, нещодавно кохана шоумена приїздила до нього до Києва.

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Тетяна Літвінова показала своє помешкання просто в центрі столиці. Зараз орієнтовна вартість її розкішного маєтку орієнтовно вартує понад мільйон доларів.

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