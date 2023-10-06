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Скільки важать Дорофєєва, Могилевська і Заріцька: відомий ведучий видав вагу зірок

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Скільки важать Дорофєєва, Могилевська і Заріцька: відомий ведучий видав вагу зірок

Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська

Не всі знаменитості охоче розповідають про свою вагу.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно вперше зізналася, що мала розлад харчової поведінки, розповіла про свою вагу.

Так, днями виконавиця стала гостею ранкового ефіру "Нашого радіо", під час якого ведучі шоу Валерія Товстолєс та Андрій Чорновол запропонували артистці зіграти у незвичну гру.

Ведучі запропонували Олександрі відгадати, хто скільки важить в українському шоубізнесі. Так от, з'ясувалося, що вага співачки Джамали становить 59 кг, ведуча "Нашого радіо" Валерія Товстолєс 58 кг.

Джамала / ©
Джамала

А от вага співачки Наді Дорофєєвої становить 48 кг, сам ведучий "Нашого радіо" Андрій Чорновол зізнався, що його вага становить 74 кг, а співачки Наталії Могилевської – 72 кг. Наостанок Заріцька відгадала, що реп-виконавиця alyona аlyona має вагу 127 кг.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Чорновол зазначив, що всі вищезгадані артисти свого часу самі озвучували публічно свою вагу, звідки й була взята ця інформація.

Наталія Могилевська важить 72 кг / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська важить 72 кг / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також ведучі поцікавилися у самої Олександри Заріцької, скільки наразі становить її вага:

"Не скажу. У мене дуже часто змінюється вага. Наразі просто я реально не знаю. Плюс-мінус п'ять кг. Але в районі 80, десь плюс-мінус", - сказала артистка.

Олександра Заріцька / ©
Олександра Заріцька

Також вона додала, що вага не впливає на її внутрішній стан – Заріцька приймає себе в будь-якій вазі, що порадила робити й іншим:

"Я завжди щаслива. Коли я важила більше 100, я теж була абсолютно щаслива і вважала себе найгарнішою у світі. Це важливо, тому що, найголовніше, буває дуже часто, коли люди худнуть і кажуть: "Подивіться, яка я була страшна". Але це ж життя, і воно одне. І ти маєш цінувати себе в будь якій вазі. Бо життя іде, воно швидкоплинне. І в тій вазі в тебе були класні моменти, і в цій. Ніхто не застрахований від того, щоб змінюватись постійно", - додала Заріцька.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька спробувала себе як дизайнерка і створила капсульну колекцію для жінок plus size. Окрім того Заріцька знялася у спідній білизні, яку сама розробила.

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Дата публікації
Перегляди
1611
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