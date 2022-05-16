"Скільки зусиль, хвилювань і тяжкої роботи": дівчина лідера Kalush Orchestra про перемогу гурту на "Євробаченні"

"Скільки зусиль, хвилювань і тяжкої роботи": дівчина лідера Kalush Orchestra про перемогу гурту на "Євробаченні"

Гурт Kalush Orchestra переміг з величезним відривом на міжнародному конкурсі "Євробачення-2022".

Як розповіла дівчина лідера колективу Олега Псюка, музиканти наполегливо готувалися до конкурсу. Вони вклали у свій виступ чимало зусиль, аби показати гарний результат.

Олександра зізналася, її просто переповнюють емоції, і вона досі не може повірити в те, що це сталося.

"Емоції переповнюють. Так складно підібрати слова… Досі повністю не усвідомлюєш всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і тяжкої роботи! Перемога ваша, перемога України! Олеже, я дуже пишаюсь тобою", - написала дівчина у своєму Instagram.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

До речі, сьогодні, 16 травня, лідеру Kalush Orchestra виповнюється 28 років. Як раніше розповідав Олег, він святкуватиме день народження з мамою та коханою дівчиною.

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