Скільки Parfeniuk заробив завдяки хіту "Врубай": Forbes розкрив приголомшливу суму

Parfeniuk

Популярний співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, майже понад рік тому випустив композицію "Врубай", яка швидко завірусилася в Мережі та стала хітом.

Нині ж команда артиста виданню Forbs розкрила зворотній бік створення композиції та зізналась, скільки коштів було на неї витрачена та скільки зароблено. У пісню "Врубай" вклали 16 тисяч євро. Команда витрачала кошти на саунд-дизайн композиції, промо-кампанію та кліп.

Ці вкладення цілком виправдалися. Загалом, за майже рік композиція зібрала 136 мільйонів прослуховувань на різних стримінгових платформах. У сумі Parfeniuk заробив 98,7 тисяч євро.

Креативний продюсер проєкту Олександра Степенко прокоментував таку шалену популярність пісні "Врубай". Він зазначає, що веселий вайб композиції, яких на той час давно не було, дав своє. Окрім того, команда Parfeniuk успішно запустила тренд у Tik Tok, де Ілля танцює під цей трек.

