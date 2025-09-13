Скільки років Пугачовій: як почувається на свій вік, який вигляд має та її секрет молодості

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Скільки років Пугачовій — питання, яке постійно хвилює її шанувальників. Попри свій вік, російська співачка демонструє чудовий вигляд і життєвий запал.

Так, цього року Аллі Пугачовій виповнилося 76 років. Артистка щиро зізнається, що попри вік, вона почувається впевнено і з оптимізмом дивиться у майбутнє. Зірка відверто говорить про своє здоров’я, ставлення до віку та те, що дозволяє їй залишатися у гармонії з собою.

Алла Борисівна не приховує, що у такому поважному віці вона має певні проблеми зі здоров’ям. Але водночас зізнається, що давно навчилася з цим жити і почувається щасливою.

"Я взагалі почуваю себе для свого віку дуже непогано. Єдине, що ті дитячі хвороби, адже я повоєнна дитина, дають про себе знати. Тоді всі хворіли. Але нічого. Тоді витримала, а зараз вони почали проявлятися. Ноги стали боліти. Я побігла до лікаря і запитала, чому в мене ослабли ноги. Я почала їх розвивати і нічого, нормально", — розповідала виконавиця в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Для Пугачової цифри у паспорті не є головним у житті. Вона переконана, що секрет молодості полягає не лише у спадковості, а й у внутрішньому стані. Співачка завжди мала для кого і для чого жити, а тепер найбільшу силу їй дарують молодші діти, про яких вона піклується. А щодо материнства у 76 років, то вважає його подарунком долі, до якого з віком змінилося ставлення лише в кращий бік.

"У мене батьки до 64 років дожили, а бабуся — до 74. Дід був довгожитель і моя прабабуся також. Я, видно, в батьківську породу. Там були довгожителі. У мене є для кого і для чого жити. Коли є ціль, тоді й з’являється бажання жити. Я щаслива. Діти мені дають десяту молодість. Ти більше цінуєш ці моменти материнства, нікуди не поспішаєш. Ти все зробив. Ти цілком і повністю можеш віддати себе дітям. Я задоволена своїм життям. У мене всі дні, як належить. Вони є. У мене вже немає такого, що "нарешті я щаслива, щастя прийшло". Я щаслива постійно!" — наголошує Алла.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Також Алла Борисівна відверто каже, що особисте життя не зникає з віком. Навпаки, після 50-ти воно може ставати ще яскравішим: "Особисте життя є після 50-ти. І є різні способи, щоб вік не заважав отримувати задоволення".

До слова, Алла Пугачова часто викликає обговорення своїм зовнішнім виглядом. З роками вона не втратила почуття стилю, тож досі уважна до модних деталей у повсякденних образах. 76-річна примадонна з'являється на публіці у яскравих аксесуарах, сміливих фасонах або ж підкорює витонченою класикою. Кожна її поява у соцмережах викликає захват у фанів, адже зірка демонструє струнку фігуру та випромінює внутрішнє щастя.

"У мене в будь-якому віці було таке, що підійду, дивлюсь на себе і думаю: "Оце так…". А потім кажу собі: "Все чудово", — говорить співачка та додає повітряний поцілунок.

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Нагадаємо, Алла Пугачова після демонстрації своєї підтримки Україні та втечі з РФ розкрила, що сталося з її будинком-замком під Москвою.