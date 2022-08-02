Skofka присвятив зворушливу пісню другу, який загинув на війні з окупантами

Репер Skofka вшанував пам'ять свого друга від дитинства, який загинув на війні, коли захищав Україну від російських окупантів.

Українські захисники щодня героїчно ризикують своїм життям, аби захистити країну від загарбників.

Та, на жаль, не всі з них повернуться до своїх домівок. Репер Skofka розповів, що на війні з російськими окупантами загинув його найліпший друг від дитинства – Валентин Коноводов.

Виконавець вирішив вшанувати пам'ять свого товариша та присвятив йому зворушливу композицію "Чути гімн".

"Поки буде "чути гімн" в усіх містах України, доти і буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами. Цей трек я присвятив своєму другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу від дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі друже, вічно тебе будемо пам'ятати", - поділився своїми емоціями Skofka.

Також артист випустив кліп до пісні, де показав, яку роботу щодня виконують ЗСУ та як окупанти цинічно знищують Україну. Утім, українці обов'язково переможуть, а кожен винний буде покараний.

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