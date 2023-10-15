Скрипка пригадав, як сам "записав" себе в українці та перестав говорити російською: "Я обрав Україну"

Лідер українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, як сам вирішив стати українцем.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" співак пригадав, що його дитинство пройшло в Росії, адже там тривалий час жили та працювали його батьки. Однак навіть у російськомовному суспільстві Скрипка відчував свій зв'язок з Україною. Зокрема, цьому допомогли часті поїздки до українського села в гості до бабусі та дідуся, а також пісня, які співав батько артиста.

"Я - українець за вибором! Я народився в Таджикистані, моє дитинство пройшло на півночі Московії, але в мене був цікавий вибір. Мої дід з бабою були на Курщині, це колишня Україна, і на Полтавщині. Мене привезли до села, мені було років сім чи вісім, і я так поміряв і мені так Україна зайшла, просто нереально! Там були всі мої родичі, і природа, і люди, і гумор, і високий стиль. У тата було оточення українців, вони були російськомовні, але коли збиралися, завжди співали українські пісні. І оці українські пісні, поїздки в село... Коли мені було 16 років і спитали, яку національність писати у паспорті, я сказав "Українець". Це якось випадково було. Підсвідомо, я обрав Україну чи Україна обрала мене", - розповів Скрипка.

Олег Скрипка

Спілкуватися українською мовою в побуті, до речі, співак почав у досить зрілому віці. Скрипка майже у 40 років почав відмовлятися від російської.

"Мені вже було більше 30 років, десь 36 мені було. Так, ще десь я розмовляв російською, але саме домашнє спілкування було українською. Я почав до себе на роботу, які україномовні, щоб домашнє та робоче спілкування було українською. Я сам дійшов до цієї штуки, цей інструмент просто, але необхідний", - поділився співак.

Фото: скріншот з відео

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