Скрипка різко висловився про колег, які виїхали під час війни: "Треба переглянути їхнє громадянство"

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поділився своєю думкою щодо чоловіків, які під час повномасштабної війни виїхали за кордон.

Як розповів музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", його обурює те, що зараз Україну в інших країнах представляють люди, які свого часу просували "рускій мір" та не підтримували українську культуру. На думку Скрипки, після повернення таких артистів до України треба переглянути їхнє право на громадянство.

"В Україні оце все болото, яке розводилося, російськомовне призвело до війни. Зараз ті люди, які вчора створювали "рускій мір" в Україні у творчому і політичному розумінні, перевзулися і сьогодні вони їздять збирають донати, представляють Україну. А справжні хлопці на фронті. Коли хлопці прийдуть з фронту, буде цікавий діалог з цими персонажами. Коли ці персонажі будуть повертатися до України, було б правильно зробити, переглянути право на громадянство. Це війна, це дуже серйозно. Але з іншого боку, через корупційні схеми, дуже багато людей куплять собі лояльність держави. Я вже давно тут і я ще з 90-х та 00-х спостерігаю, хто за кого грав на виборах – хто був за Кучму, а потім за Януковича, там такі одіозні люди, які зараз мега", - висловився артист.

Олег Скрипка

До того ж, за словами Скрипки, він вважає неправильним те, що чоловіків, які намагалися втікти з країни, відправляють на фронт. Як висловився співак, такі люди не викликають в нього довіри та не мають бути на відповідальних позиціях.

"В Україні майбутнього не мусить бути примусу. Має бути максимальне усвідомлення і людина має приймати рішення за своїм покликанням. Україна почала перемагати і перемагає на фронтах за рахунок якості людей. Якщо людина хоче здриснути з країни, а його ловлять і відправляють на "передок", як я можу довірити своє життя і життя родини цій людині? Та він продасть Україну просто, йому запропонують 100 доларів і він здасть позиції! Цей спосіб виловлювати людей, це прийоми московитів",- сказав Скрипка.

Читайте також: