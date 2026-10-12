- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1197
- Час на прочитання
- 2 хв
Скрипалька Ассія Ахат чесно зізналася, чому остаточно не емігрує до США й що її тримає в Україні
Попри роботу в Америці та міжнародне визнання, зірка нульових не планує назавжди залишати Україну.
Скрипалька та співачка Ассія Ахат відверто висловилася про своє життя під час війни та чому не покидає Україну.
Так, артистка вже тривалий час живе на дві країни — Америку та Україну. За кордоном скрипалька працює над музикою і від 2021 року приналежна до суддівської колегії престижної музичної премії Grammy.
Проте назавжди покинути Україну заради блискучої кар’єри за океаном Ассія категорично відмовляється. У проєкті «Наодинці з Гламуром» вона пояснює таке рішення любов’ю до своєї землі та оточення. Зокрема, на Батьківщині в артистки постійно проживає її чоловік і друзі.
«Кожні півтора-два місяці я тут. А потім знову їду до Америки й повертаюся. Тому я в контексті. Я не збираюсь назавжди виїжджати з України. Тут живе мій чоловік і сім’я. Тут безліч близьких друзів, котрих ніколи і ніде не зустрінеш. Це найцінніше для мене», — зізналася скрипалька у розмові з Анною Севастьяновою.
Проте не всі члени родини Ассії проживають в Україні. Як от двоє її синів вже давно емігрували за кордон. Зокрема, старший син Данило живе у Грузії й виховує донечку, а молодший Філіп розбудовує власний бізнес в Америці. Нещодавно зіркова бабуся також розповідала про онуку.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Мені хотілося послати…» АССІЯ АХАТ про схуднення, Ірину БІЛИК та чоловіка-мільйонера