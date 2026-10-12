Скрипалька Ассія Ахат чесно зізналася, чому остаточно не емігрує до США й що її тримає в Україні

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

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Скрипалька та співачка Ассія Ахат відверто висловилася про своє життя під час війни та чому не покидає Україну.

Так, артистка вже тривалий час живе на дві країни — Америку та Україну. За кордоном скрипалька працює над музикою і від 2021 року приналежна до суддівської колегії престижної музичної премії Grammy.

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Проте назавжди покинути Україну заради блискучої кар’єри за океаном Ассія категорично відмовляється. У проєкті «Наодинці з Гламуром» вона пояснює таке рішення любов’ю до своєї землі та оточення. Зокрема, на Батьківщині в артистки постійно проживає її чоловік і друзі.

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Ассія Ахат з чоловіком / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

«Кожні півтора-два місяці я тут. А потім знову їду до Америки й повертаюся. Тому я в контексті. Я не збираюсь назавжди виїжджати з України. Тут живе мій чоловік і сім’я. Тут безліч близьких друзів, котрих ніколи і ніде не зустрінеш. Це найцінніше для мене», — зізналася скрипалька у розмові з Анною Севастьяновою.

Проте не всі члени родини Ассії проживають в Україні. Як от двоє її синів вже давно емігрували за кордон. Зокрема, старший син Данило живе у Грузії й виховує донечку, а молодший Філіп розбудовує власний бізнес в Америці. Нещодавно зіркова бабуся також розповідала про онуку.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Мені хотілося послати…» АССІЯ АХАТ про схуднення, Ірину БІЛИК та чоловіка-мільйонера

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