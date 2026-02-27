SKYLERR і Нікіта Кісельов оголосили про розрив: у співачки з'явився "Адвокат"

Нікіта Кісельов та SKYLERR

Співаки Нікіта Кісельов і SKYLERR оголосили про розрив. Артисти випустили фінальний дует і ставлять крапку в їхніх музичній трилогії.

Виконавці Нікіта Кісельов і SKYLERR презентують третій спільний сингл під назвою "Адвокат". Це фінальний дует артистів і завершальна частина їхньої музичної історії. Пісня "Адвокат" — це втілення в життя моменту, коли двоє припиняють чути одне одного і від розмов про кохання переходять до суперечок і конфліктів.

"Мені здається, у трьох наших дуетах ми пройшли трансформацію, схожу на шлях людей, які пережили палке кохання, але, на жаль, не змогли його зберегти. Нам хотілося зробити трек, у якому розлучення — це не поразка любові, а єдиний можливий вихід, коли інакше вже не можна. ​​У "Адвокаті" є рядки, які відчуваються "на межі" — це історія про те, коли тебе розриває між "зателефонувати" і "стерти з пам'яті". Думаю в кожного в житті були такі моменти", — каже Нікіта.

Нікіта Кісельов та SKYLERR

Разом із релізом артисти презентують і відеороботу, що відображає стани, в яких опиняються двоє людей, колись дуже близьких одне одному. У кліпі на пісню "Адвокат" герої опиняються в "суді", де замість судді вони залишаються сам на сам зі своїм болем. У фіналі простір руйнується під тиском емоцій і стає зрозуміло — у цій справі немає переможців.

"Коли я вперше почула демо пісні "Адвокат", я одразу відчула: це історія саме для нас, тому що відчувається як фінальна глава нашої трилогії. В ній є одна важлива риса — ця пісня дає дуже точне відчуття емоцій, які люди зазвичай проживають під час того, коли стосунки починають доходити до фіналу. Саме це ми і хотіли відобразити у нашій відеороботі. Сподіваюся, що вона зможе відгукнутися в серці кожного слухача і підтримає того, хто зараз проходить цей непростий період в житті", — каже SKYLERR.

За часи співпраці артистів їхній музичний репертуар створив справжню трилогію. Першою піснею, яка за короткий час стала хітом і набрала майже 26 мільйонів переглядів на Youtube, стала "Ліфт". Ця пісня символізувала палкий старт стосунків двох людей, які познайомилися в ліфті і закохалися одне в одного від першого погляду. Наступним релізом стала пісня "У волоссі осінь", яка розповідала про вже доросле, свідоме кохання. Завершує цю історію трек "Адвокат".

