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Слава Дьомін на архівному фото показав свій перший день роботи на радіо 21 рік тому

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
529
Час на прочитання
1 хв
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Слава Дьомін на архівному фото показав свій перший день роботи на радіо 21 рік тому

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий зізнається, що й досі любить свою роботу.

Шоумен та радіоведучий Слава Дьомін разом зі своїми колегами відсвяткував міжнародний День радіо. 

У цей день ведучий пригадав, як 21 рік тому вперше провів свій ефір на львівській "хвилі" та назавжди полюбив цю справу.

У Instagram Дьомін поділився не лише спогадами, а й архівним фото, на якому його ледь впізнати. На світлині майбутня зірка позував у кепці поруч з радіопультом.

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Сьогодні Міжнародний День радіо! На радіо я працюю вже 21 рік! І сам шокований цією цифрою! Саме 14 лютого 2002 року я вперше вийшов в ефір у Львові. Чи досі мені подобається радіо? Так! Це той випадок, коли хобі є моєю роботою. Дякую що слухаєте! Наша любов взаємна", - написав Дьомін.

У коментарях під фото шанувальники Слави привітали його зі святом та подякували за його ефіри на радіо.

Раніше Слава Дьомін публічно посварився з хореографом Владом Ямою. Танцюрист заблокував ведучого у соцмережах, а нещодавно взагалі публічно принизив.

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Дата публікації
Перегляди
529
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