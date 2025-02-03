Слава Дьомін назвав себе винним у розлученні після 13 років шлюбу і пояснив чому

Український ведучий Слава Дьомін зробив заяву про свій колишній шлюб з ексдружиною Оксаною.

Подружжя розлучилося 2021 року після 13 років шлюбу. Слава неодноразово казав, що їхнє кохання зруйнував побут, зокрема після появи у них первістка. Пів року пара намагалася дати одне одному другий шанс, але все марно – кохання так і не повернулося до них.

Ба більше, за декілька років холостяцького життя Дьомін все ж розкрив, що вважає винним у розлученні себе. За його словами, проблема була прихована у тому, що він не намагався підсилювати почуття, тому все зійшло нанівець. Він зазначив, що у таких кризових моментах обидва мають бути готовими до роботи над собою та комунікації.

Колишня дружина Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Кохання, як вогнище. Його треба підтримувати, кидати туди дрова. З власного досвіду людини, яка розлучилася через те, що не підкидала дрова в кохання. Це комунікація, постійна робота, зокрема й над собою, для того, щоб тобі і твоїй половинці було комфортно. Це обов’язково", - підкреслив шоумен в коментарі Максу Гордєєву.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін розповів про свою симпатію до учасниці з шоу "Холостяк" і зізнався, чи вдалося їм закрутити новий роман після проєкту.

Читайте також: