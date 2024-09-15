Слава Дьомін неочікувано показався з ексдружиною і розсекретив, як проводить із нею вихідні

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін неочікувано показався з колишньою дружиною, тренеркою Ксенією Міщенко.

Колишнє подружжя разом проводить вихідний. Однак не лише в компанії одне одного, а й з їхнім 14-річним сином Владиславом. Хоч Дьомін та Міщенко розійшлися, однак вони роблять все можливе, аби бути чудовими батьками для підлітка і дають йому зрозуміти, що в нього є сім'я з мамою й татом.

Загалом, сімейство разом пообідало в ресторані. Вони робили фото на пам'ять, спілкувалися та чудово проводили час в компанії одне одного.

"Сімейний вихідний! Бо колишні зі спільною дитиною – це однозначно сім'я", - зазначив Слава Дьомін.

Слава Дьомін з колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Загалом, ведучий оголосив про розрив з дружиною ще на початку 2021 року. Утім, виявилося, що екси досі перебувають в офіційному шлюбі. Як раніше зазначив Дьомін, вони розлучаться, коли постане в цьому необхідність, наразі ж він з Ксенією не бачить в цьому сенсу.

Нагадаємо, після розриву з дружиною Слава Дьомін мав інтрижки, але вони не закінчувалися довготривалими стосунками. Нещодавно ведучий розповів про романтичну історію з акторкою Ксенією Мішиною і пояснив, чому вона не мала гепі-енду.

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