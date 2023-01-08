Слава Дьомін поділився кумедними дитячими фото у вишиванці та з густою шевелюрою

Телеведучий Слава Дьомін потішив шанувальників своїми дитячими світлинами.

У новому дописі в Instagram ведучий пригадав, як у дитинстві збирався колядувати на різдвяні свята. Як розповів Слава, він та його близький друг дуже відповідально ставилися до цієї дитячої забави та вигадували різні способи, щоб заробити більше грошей.

"У дитинстві я завжди колядував. Але із фантазією. Ми з другом Ванею ходили сусідами, я грав на маленькому ручному піаніно і ми співали колядки. І нам завжди давали більше грошей за оригінальність. Якось ми так добре поколядували, що я купив собі шкіряну куртку", - загадав Дьомін.

Слава Дьомін у дитинстві / Фото: instagram.com/slavademin_official

На дитячих світлинах, якими поділився шоумен, маленьким він позував у вишиванці з густою шевелюрою на голові та баяном у руках. Також Дьомін поділився фото зі своїм другом Іваном.

Слава Дьомін у дитинстві / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також телеведучий зазначив, що цьогоріч колядувальників стала набагато більше, ніж торік. Але і суми, що сьогодні вони отримують, змінилися.

"Зауважив, що цього року колядників більше, ніж минулого. Раніше нам давали по гривні. І за зарплат у 100 грн це були шикарні суми", - додав Дьомін.

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