Слава Дьомін похвалився своїм манікюром із зображенням сексу та нарвався на критику

Не всі оцінили малюнки на нігтях радіоведучого.
Український ведучий Слава Дьомін спантеличив своїх підписників.
Так, знаменитість оприлюднив у своєму Instagram фото, на якому хизується новим манікюром. Радіоведучий наклеїв на нігті зображення, де кохаються чоловік і жінка, а також напис "sex".
"А чому б і ні? Треба бути в тренді", – прокоментував блогер.
У результаті, Дьомін нарвався на критику.
- Жах. Куди зникає чоловічність?
- Цирк поїхав, клоуни залишилися
- Маю надію, що це не ваші пальці
- З огляду на те, що чоловіки припинили бути чоловіками, наступним трендом пропоную додати фарбувати губи, а там і до накладних вій недалеко
Втім, деякі юзери оцінили манікюр знаменитості.
- Я як майстер повністю "за" манікюр, в будь-якому випадку. Регулярно роблю брату, батьку, чоловіку. Слава, так тримати
- Чоловічий манікюр? Так і ще раз так!!! Чоловічі нігті мають бути чистими та акуратними
- Мені подобається! Молодець! Чому ні, треба не бояться змін!
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