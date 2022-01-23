Слава Дьомін похвалився своїм манікюром із зображенням сексу та нарвався на критику

Не всі оцінили малюнки на нігтях радіоведучого.

Український ведучий Слава Дьомін спантеличив своїх підписників.

Так, знаменитість оприлюднив у своєму Instagram фото, на якому хизується новим манікюром. Радіоведучий наклеїв на нігті зображення, де кохаються чоловік і жінка, а також напис "sex".

Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

"А чому б і ні? Треба бути в тренді", – прокоментував блогер.

У результаті, Дьомін нарвався на критику.

Жах. Куди зникає чоловічність?

Цирк поїхав, клоуни залишилися

Маю надію, що це не ваші пальці

З огляду на те, що чоловіки припинили бути чоловіками, наступним трендом пропоную додати фарбувати губи, а там і до накладних вій недалеко

Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

Втім, деякі юзери оцінили манікюр знаменитості.

Я як майстер повністю "за" манікюр, в будь-якому випадку. Регулярно роблю брату, батьку, чоловіку. Слава, так тримати

Чоловічий манікюр? Так і ще раз так!!! Чоловічі нігті мають бути чистими та акуратними

Мені подобається! Молодець! Чому ні, треба не бояться змін!

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