Слава Дьомін показав кумедне фото з ексдружиною та натякнув на возз'єднання стосунків

Український ведучий Слава Дьомін натякнув на возз'єднання стосунків зі своєю колишньою дружиною Ксенією Міщенко.

Знаменитість у Instagram опублікував кумедне фото з Ксенією та заговорив про стосунки , які нині між ними. За словами ведучого, взаємини з колишньою дружиною після розлучення у нього склалися чудові. Вони продовжували спілкуватися так, щоб їхньому сину було комфортно.

Слава Дьомін і Ксенія Міщенко / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Стосунки з колишніми мають бути такими, щоб вам було не соромно перед спільними дітьми. Саме такі у нас стосунки з Ксю! Ми вважаємо, що від того, що сталось зі стосунками батьків, не має страждати дитина", - поділився Дьомін.

Ба більше, Слава вважає, що колишні можуть возз'єднатися, але над цим треба працювати.

"Завжди є шанс на повернення кохання. Головне над цим попрацювати і, можливо, з'явиться шанс. Якщо це вам справді потрібно", - заінтригував знаменитість.

Слава Дьомін із сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Зазначимо, Слава та Ксенія прожили разом у шлюбі 13 років. Утім, у січні 2021 року ведучий приголомшив новиною, що вони розлучилися. За словами Дьоміна, їхній шлюб з Міщенко зруйнував побут. Нині пара разом виховує спільного сина.

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