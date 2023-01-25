Слава Дьомін показав, як проводить дозвілля з колишньою дружиною

Ведучий зробив неочікуване зізнання.
Телеведучий Слава Дьомін показав, як проводить свій час із колишньою дружиною Ксенією Міщенко.
Виявляється, ексів поєднують особливі стосунки. Так, Слава і Ксенія часто зустрічаються в спортивному залі. А все тому, що Міщенко тренує Дьоміна.
Як зізнався Слава, він часом вередливий клієнт і може халтурити, а це обурює Ксенію.
"Прийшов трохи попити чаю в спортзал. Ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь, хто мій тренер. Ви її дуже добре знаєте. Ксенія є тренером. І я довіряю лише їй. А вона злиться, що я вередливий клієнт і халявлю на тренуваннях", - розповів ведучий.
Нагадаємо, Слава Дьомін час від часу проводить своє дозвілля з колишньою дружиною. Зокрема, нещодавно вони сходили на "побачення". Так, парочка прогулялася по магазинах, а потім пішла до кінотеатру. Цілком можливо, що екси намагаються відновити романтичні стосунки. Сам Слава неодноразово натякав на їхнє примирення.
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