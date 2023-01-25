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Слава Дьомін показав, як проводить дозвілля з колишньою дружиною

Слава Дьомін показав, як проводить дозвілля з колишньою дружиною

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1044
Час на прочитання
1 хв
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Слава Дьомін показав, як проводить дозвілля з колишньою дружиною

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий зробив неочікуване зізнання.

Телеведучий Слава Дьомін показав, як проводить свій час із колишньою дружиною Ксенією Міщенко.

Виявляється, ексів поєднують особливі стосунки. Так, Слава і Ксенія часто зустрічаються в спортивному залі. А все тому, що Міщенко тренує Дьоміна.

Як зізнався Слава, він часом вередливий клієнт і може халтурити, а це обурює Ксенію.

"Прийшов трохи попити чаю в спортзал. Ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь, хто мій тренер. Ви її дуже добре знаєте. Ксенія є тренером. І я довіряю лише їй. А вона злиться, що я вередливий клієнт і халявлю на тренуваннях", - розповів ведучий.

Слава Дьомін з колишньою дружиною у спортзалі / ©
Слава Дьомін з колишньою дружиною у спортзалі

Нагадаємо, Слава Дьомін час від часу проводить своє дозвілля з колишньою дружиною. Зокрема, нещодавно вони сходили на "побачення". Так, парочка прогулялася по магазинах, а потім пішла до кінотеатру. Цілком можливо, що екси намагаються відновити романтичні стосунки. Сам Слава неодноразово натякав на їхнє примирення.

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Дата публікації
Перегляди
1044
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