Слава Дьомін показав, як проводить дозвілля з колишньою дружиною

Телеведучий Слава Дьомін показав, як проводить свій час із колишньою дружиною Ксенією Міщенко.

Виявляється, ексів поєднують особливі стосунки. Так, Слава і Ксенія часто зустрічаються в спортивному залі. А все тому, що Міщенко тренує Дьоміна.

Як зізнався Слава, він часом вередливий клієнт і може халтурити, а це обурює Ксенію.

"Прийшов трохи попити чаю в спортзал. Ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь, хто мій тренер. Ви її дуже добре знаєте. Ксенія є тренером. І я довіряю лише їй. А вона злиться, що я вередливий клієнт і халявлю на тренуваннях", - розповів ведучий.

Слава Дьомін з колишньою дружиною у спортзалі

Нагадаємо, Слава Дьомін час від часу проводить своє дозвілля з колишньою дружиною. Зокрема, нещодавно вони сходили на "побачення". Так, парочка прогулялася по магазинах, а потім пішла до кінотеатру. Цілком можливо, що екси намагаються відновити романтичні стосунки. Сам Слава неодноразово натякав на їхнє примирення.

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