Слава Дьомін показав, як весело провів час з ексдружиною та сином: "Всією родиною на артзаводі"

Ведучий показав, як минув його вихідний день.
Радіоведучий Слава Дьомін показався з екдружиною Ксенією та їхнім спільним сином Владом.
Як розповів знаменитість в Instagram-stories, у такій компанії він провів свій вихідний день. Всі разом вони пішли на культурний захід на артзаводі "Платформа", де на цих вихідних проводять своєрідний пікнік.
"Проводимо час і вихідні разом, усією родиною на артзаводі "Платформа", - зазначив Слава.
Там вони відпочивали на гамаках, дивилися фільм просто неба та навіть могли покататися на надувних атракціонах.
До речі, Ксенія пограла з Владом у баскетбол. Гру мами та сина Слава зняв на відео та теж показав прихильникам.
Також Дьомін опублікував милі кадри, як Влад йде з мамою, обійнявшись. Ведучий доповнив відео смайликом, який руками показує сердечко.
Окрім цього, знаменитість зазначив, що його син неймовірно швидко росте.
"Якось за останні два місяці син так виріс. Краш", - поділився Слава.
Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кривошапко опублікував рідкісні кадри з донькою. Музикант показав, якою була їхня перша за рік зустріч.
Читайте також: