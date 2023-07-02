Слава Дьомін показав, як весело провів час з ексдружиною та сином: "Всією родиною на артзаводі"

Ведучий показав, як минув його вихідний день.

Радіоведучий Слава Дьомін показався з екдружиною Ксенією та їхнім спільним сином Владом.

Як розповів знаменитість в Instagram-stories, у такій компанії він провів свій вихідний день. Всі разом вони пішли на культурний захід на артзаводі "Платформа", де на цих вихідних проводять своєрідний пікнік.

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Проводимо час і вихідні разом, усією родиною на артзаводі "Платформа", - зазначив Слава.

Син Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Там вони відпочивали на гамаках, дивилися фільм просто неба та навіть могли покататися на надувних атракціонах.

Слава Дьомін на артзаводі / Фото: instagram.com/slavademin_official

До речі, Ксенія пограла з Владом у баскетбол. Гру мами та сина Слава зняв на відео та теж показав прихильникам.

Ексдружина Слави Дьоміна з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Дьомін опублікував милі кадри, як Влад йде з мамою, обійнявшись. Ведучий доповнив відео смайликом, який руками показує сердечко.

Ексдружина Слави Дьоміна із сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Окрім цього, знаменитість зазначив, що його син неймовірно швидко росте.

"Якось за останні два місяці син так виріс. Краш", - поділився Слава.

Син Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кривошапко опублікував рідкісні кадри з донькою. Музикант показав, якою була їхня перша за рік зустріч.

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