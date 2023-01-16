Слава Дьомін показав, який вони вигляд мали з Євгеном Кошовим 11 років тому

Ведучий та гуморист вже 11 років товаришують.

Телеведучий Слава Дьомін показав, як він та художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий змінилися з роками.

В Instagram-stories шоумен опублікував архівне фото, яке було зроблене цього ж дня, 16 січня, але 11 років тому. На знімку Євген та Слава позують на тлі стіни, однаково хрестивши руки. Як зазначив Дьомін, вони з Кошовим товаришують вже 11 років.

"11 років вже дружимо. 16.01.2012", - коротко підписав світлину телеведучий.

Слава Дьомін та Євген Кошовий, 2012 рік / Фото: instagram.com/slavademin_official

До речі, на знімку можна помітити, як за ці тривалі 11 років змінилася зовнішність і Євгена, і Слави.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, у родині Євгена Кошового було свято. Старша донька гумориста – Варвара – святкувала день народження. Юній блогерці виповнилося 15 років. Варвара теж у фотоблогу опублікувала архівні дитячі фото та показала, як за цей час кардинально змінилася.

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