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Слава Дьомін показав, який вони вигляд мали з Євгеном Кошовим 11 років тому

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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652
Час на прочитання
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Слава Дьомін показав, який вони вигляд мали з Євгеном Кошовим 11 років тому

Слава Дьомін та Євген Кошовий

Ведучий та гуморист вже 11 років товаришують.

Телеведучий Слава Дьомін показав, як він та художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий змінилися з роками.

В Instagram-stories шоумен опублікував архівне фото, яке було зроблене цього ж дня, 16 січня, але 11 років тому. На знімку Євген та Слава позують на тлі стіни, однаково хрестивши руки. Як зазначив Дьомін, вони з Кошовим товаришують вже 11 років.

"11 років вже дружимо. 16.01.2012", - коротко підписав світлину телеведучий.

Слава Дьомін та Євген Кошовий, 2012 рік / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін та Євген Кошовий, 2012 рік / Фото: instagram.com/slavademin_official

До речі, на знімку можна помітити, як за ці тривалі 11 років змінилася зовнішність і Євгена, і Слави.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, у родині Євгена Кошового було свято. Старша донька гумориста – Варвара – святкувала день народження. Юній блогерці виповнилося 15 років. Варвара теж у фотоблогу опублікувала архівні дитячі фото та показала, як за цей час кардинально змінилася.

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Дата публікації
Перегляди
652
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