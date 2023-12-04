Слава Дьомін показався з 13-річним сином у лікарні та зізнався, що йому робитимуть операцію

Це буде перша операція в житті підлітка.

Український ведучий Слава Дьомін показався зі своїм 13-річним сином Владиславом у лікарні.

У своєму Instagram шоумен пояснив, чому відвів хлопця до медзакладу. Виявилося, що на 13-річного Владислава чекає операція. Нині ж вони прийшли до лікарні, аби здати всі необхідні аналізи.

"У середу (6 грудня – прим. ред.) у сина операція. Прийшли здавати аналізи", - поділився шоумен.

Син Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін не став вдаватися в подробиці та пояснювати, навіщо потрібна операція. Натомість ведучий розповів про самопочуття сина. Зокрема, хоч у Владислава буде перша в житті операція, тим не менш, хлопець не хвилюється, а рішуче налаштований.

"Це буде його перша операція під загальним наркозом. Каже, що чекає на неї більше, ніж на Миколая", - зазначив шоумен.

Допис Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше обраниця співака Володимира Дантеса поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Днями бізнесвумен Даша Кацуріна назвала свій діагноз.

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