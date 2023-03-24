Слава Дьомін посварився з вчителькою 13-річного сина: "Я завжди буду на боці дитини"

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що нещодавно мав конфлікт з вчителькою свого сина Влада.

На сторінці в Instagram Дьомін поділився, що днями йому зателефонувала вчителька Влада і пожалілася, що хлопець "неадекватний" і "не вчить її предмет". Своєю чергою Дьомін став на захист сина і відповів вчительці, що вона не має права ставити хлопцю діагноз і значить, що вона "не зацікавила його так, щоб він хотів вчити" її предмет:

Слава Дьомін з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Відколи домашнє завдання стало обов'язком батьків? І чому вчителі перекладають відповідальність за свою роботу на батьків і дітей? Задача батьків - виховувати дитину так, щоб вона не грубіянила, не обзивала і не заважала іншим. А задача педагога - зробити все, щоб дитина захопилася певним предметом. І фраза "У мене таких 25 дітей! Як я можу всім приділити увагу?" для мене не аргумент. Я завжди буду на боці сина у цьому питанні. Бо є вчителі, які можуть знайти підхід до кожної дитини і їхні уроки обожнюють, а є самозакохані особи, які вважають, що їхнє слово - закон", - висловив думку ведучий.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін, ледь стримуючи сльози, розповів про свої непрості стосунки з мамою. Зокрема, ведучий поділився, що в дитинстві піддавався аб'юзу з боку мами, його били до крові і обмежували свободу.

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