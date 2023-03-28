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Слава Дьомін пояснив, чому припинив спілкуватися зі своїм кумом Алексом Топольським

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1052
Час на прочитання
2 хв
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Слава Дьомін пояснив, чому припинив спілкуватися зі своїм кумом Алексом Топольським

Алекс Топольський, Слава Дьомін

Вони товаришували від дитинства.

Ведучий Слава Дьомін зізнався, що його дружба з кумом, бізнесменом Алексом Топольським добігла кінця.

За словами шоумена, вони припинили спілкуватися один з одни після завершення шоу "Холостяк-12", де Алекс був головним героєм. Дьомін зізнався, що у них з Топольським різні погляди на життя, через це дружба й добігла кінця.

Алекс Топольський / © instagram.com/alex_topolsky
Алекс Топольський / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Досить сумна для мене тема. Ви мені в Instagram писали багато запитань з приводу того, чому у мого кума Алекса Топольського на одному з дописів звучить російська музика. Нагадаю, що Алекс зараз на Балі і розповідає про своє особисте життя у себе в Instagram. Так-от. Хочу вас попросити, не писати мені більше про Алескса, адже ми через місяць після завершення шоу "Холостяк" припинили спілкування через розбіжності у поглядах на життя та стосунки між людьми. Зараз я не маю жодного відношення до його життя", - поділився Дьомін у проєкті "Слава ПРО".

Наостанок ведучий побажав Алексу знайти справжнє кохання, яке й змінить його життєві погляди.

Алекс Топольський / © instagram.com/alex_topolsky
Алекс Топольський / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Так, ми дружили від самого дитинства, але інколи приходить момент, коли дружба закінчується, коли не хочеться губити гармонію з собою. Це мої погляди, а Алексу бажаю якнайшвидше знайти справжнє кохання, яке змінить його життєві принципи", - додав Слава.

Тим часом в Алекса Топольського дійсно хтось є. Два місяці тому він почав зустрічатися з дівчиною. Як говорить Алекс, "це було кохання з першого погляду".

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Дата публікації
Перегляди
1052
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