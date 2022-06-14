Слава Дьомін пригадав, як на початку війни написав Ані Лорак та як вона на це відреагувала

Слава Дьомін пригадав, як на початку війни написав Ані Лорак та як вона на це відреагувала

Український ведучий Слава Дьомін розповів, як намагався достукатися до співачки Ані Лорак.

До слова, знаменитість, яка має чимало російських прихильників, вирішила мовчати про війну. Слава ж намагався змінити думку Лорак, аби вона почала підтримувати Україну та розповідала проте, що творять на українських землях окупанти.

Він написав співачці, що час обирати: гроші і кар'єра або ж рідна країна.

"Я бачив, що вона абсолютно не підтримала Україну. Було одне повідомлення - ці нейтральні картинки, під якими написано "миру мир" – це трішки х*йня, чесно. Я їй написав: "Час вибирати – гроші і кар'єра або твоя країна, де ти виросла і про яку ти говорила, що дуже її любиш", - розповів Дьомін Аліні Доротюк.

Фото: скріншот

Реакція співачки виявилася очікуваною. Вона прочитала повідомлення та нічого не відповіла. Ані Лорак не змінила своєї думки та продовжила й далі мовчати про жахливу війну, яку розв’язала РФ.

Дьомін зазначив, що такі "патріоти" як Ані Лорак, Регіна Тодоренко і так далі, більше не приїдуть до України. Дорога до рідної країни їм зачинена.

Читайте також: