Слава Дьомін приголомшив подробицями особистого життя і зізнався у інтимних стосунках з колегою

Ведучий відповів на каверзні запитання шанувальників.
Український радіоведучий та блогер Слава Дьомін поділився із фанами несподіваними подробицями свого особистого життя.
На своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив влаштувати такий собі інтерактив із підписниками та попросив поставити йому декілька запитань, на які він міг би відповісти "Було" або "Не було". Звісно ж, в першу чергу фани почали питати про особисте життя Дьоміна.
Так шоумен розкрив деякі особисті секрети. Найчастішим запитання стало - чи мав ведучий секс утрьох, на що він відповів, що ні.
Але, як виявилося, колись Слава надсилав квіти дівчині серед ночі та навіть цілувався із колишньою після розставання.
На цьому інтимні подробиці життя Дьоміна не закінчилися і він зізнався, що займався коханням у громадському місці та навіть мав інтимні стосунки із колегою. Втім, до подробиць шоумен не вдавався.
"Секс у громадському місці? Було. Останній раз у кінотеатрі", - розповів Дьомін.
Нагадаємо, раніше Слава Дьомін натякнув на примирення із ексдружиною, поділившись у Мережі спільним фото.
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