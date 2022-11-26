Слава Дьомін приголомшив подробицями особистого життя і зізнався у інтимних стосунках з колегою

Український радіоведучий та блогер Слава Дьомін поділився із фанами несподіваними подробицями свого особистого життя.

На своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив влаштувати такий собі інтерактив із підписниками та попросив поставити йому декілька запитань, на які він міг би відповісти "Було" або "Не було". Звісно ж, в першу чергу фани почали питати про особисте життя Дьоміна.

Так шоумен розкрив деякі особисті секрети. Найчастішим запитання стало - чи мав ведучий секс утрьох, на що він відповів, що ні.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Але, як виявилося, колись Слава надсилав квіти дівчині серед ночі та навіть цілувався із колишньою після розставання.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото: instagram.com/slavademin_official

На цьому інтимні подробиці життя Дьоміна не закінчилися і він зізнався, що займався коханням у громадському місці та навіть мав інтимні стосунки із колегою. Втім, до подробиць шоумен не вдавався.

Фото: instagram.com/slavademin_official

"Секс у громадському місці? Було. Останній раз у кінотеатрі", - розповів Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін натякнув на примирення із ексдружиною, поділившись у Мережі спільним фото.

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