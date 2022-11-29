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Слава Дьомін прокоментував можливе возз'єднання стосунків з ексдружиною: "Мені є кого кохати"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Слава Дьомін прокоментував можливе возз'єднання стосунків з ексдружиною: "Мені є кого кохати"

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий відверто розповів, у яких стосунках нині перебуває з ексдружиною.

Український ведучий Слава Дьомін, який минулого року розійшовся з дружиною, прокоментував можливе возз'єднання з колишньою.

Зокрема, пара досі офіційно не розлучилася. Після початку повномасштабної війни Ксенія і Слава ще більше зблизилися. Ба більше, вони час від часу діляться спільними світлинами у фотоблогу.

Слава Дьомін і Ксенія Міщенко / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін і Ксенія Міщенко / Фото: instagram.com/slavademin_official

 Як у ЖВЛ розповів Слава, надія на їхнє примирення є. Ведучий додав, що бажання возз'єднатися також є.

"Ми в класних стосунках. Чи є надія на возз'єднання? Надія є завжди! Чи є бажання? Бажання також є завжди. Я говорю за себе", - поділився Дьомін.

Знаменитість спантеличив заявою, що нині він не шукає серйозних стосунків, адже йому є кого кохати.

"Для нових серйозних стосунків я точно не готовий і цього не хочу. У мене є кого любити і кого кохати", - додав Слава.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін поділився доволі цікавим знімком. Ведучий показав, який мав вигляд до того, як поголив свою шевелюру.

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Дата публікації
Перегляди
776
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