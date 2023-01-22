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Слава Дьомін провів вечір із колишньою дружиною та поділився спільними фото

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
8234
Час на прочитання
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Слава Дьомін провів вечір із колишньою дружиною та поділився спільними фото

Фото: instagram.com/slavademin_official

Шоумен та його екскохана прогулялися по магазинах та сходили у кіно.

Телеведучий Слава Дьомін знову заінтригував шанувальників спільними світлинами з ексдружиною Ксенією Міщенко

У сторіз в Instagram шоумен поділився кадрами з колишньою та показав, як вони разом проводять час. Так, спочатку експодружжя вирушило на прогулянку по торгівельному центру. Дьомін поділився фото Ксенії біля дзеркала у магазині косметики. 

"Зустріч з колишньою дружиною пройшла дуже плідно", - підписав кадр ведучий. 

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Після шопінгу Слава та Ксенія разом вирушили до кінотеатру. Під час перегляду шоумен зробив кумедне фото ексдружини та пожартував, що їй воно точно не сподобається. 

"Фотографії з колишньою стають все цікавішими. Якщо до завтра більше не буде сторіз, то знайте, вона побачила цю фотку і вивезла мене в ліс", - жартома написав Дьомін.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше телеведучий прокоментував свої стосунки із колишньою дружиною та відповів про можливе возз'єднання пари.

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Дата публікації
Перегляди
8234
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