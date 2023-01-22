Слава Дьомін провів вечір із колишньою дружиною та поділився спільними фото

Шоумен та його екскохана прогулялися по магазинах та сходили у кіно.

Телеведучий Слава Дьомін знову заінтригував шанувальників спільними світлинами з ексдружиною Ксенією Міщенко.

У сторіз в Instagram шоумен поділився кадрами з колишньою та показав, як вони разом проводять час. Так, спочатку експодружжя вирушило на прогулянку по торгівельному центру. Дьомін поділився фото Ксенії біля дзеркала у магазині косметики.

"Зустріч з колишньою дружиною пройшла дуже плідно", - підписав кадр ведучий.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Після шопінгу Слава та Ксенія разом вирушили до кінотеатру. Під час перегляду шоумен зробив кумедне фото ексдружини та пожартував, що їй воно точно не сподобається.

"Фотографії з колишньою стають все цікавішими. Якщо до завтра більше не буде сторіз, то знайте, вона побачила цю фотку і вивезла мене в ліс", - жартома написав Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше телеведучий прокоментував свої стосунки із колишньою дружиною та відповів про можливе возз'єднання пари.

Читайте також: