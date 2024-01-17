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Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя екс"НЕАНГЕЛА" Віки Смеюхи

Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя екс"НЕАНГЕЛА" Віки Смеюхи

Слава Дьомін, Вікторія Смеюха

Ведучий заінтригував, що виконавиця не самотня.

Український ведучий Слава Дьомін неочікувано заговорив про подробиці особистого життя колишньої учасниці дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторії Смеюхи.

Зокрема, шоумен у своєму Telegram зазначив, що артистка нібито вже тривалий час живе в Італії. Ба більше, виконавиця там перебуває не сама. За словами Дьоміна, Вікторія знайшла своє щастя. Співачка нібито більше не самотня, а перебуває у щасливих стосунках, які "принесли свої плоди".

Однак правда це чи ні – невідомо. Сам Слава Дьомін у своєму повідомленні зазначив, що в колах шоубізнесу нині "так кажуть".

Допис Слава Дьомін / ©
Допис Слава Дьомін

"Кажуть, що Вікторія вже давно живе в Італії і у неї стосунки, які принесли плоди щастя", - прокоментував Слава Дьомін.

Зазначимо, нещодавно Вікторія Смеюха вперше за тривалий час вийшла на зв'язок. До слова, співачка вже понад рік нічого не публікувала у своїх соцмережах та не з'являлася в публічному просторі.

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