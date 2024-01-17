Слава Дьомін розкрив подробиці особистого життя екс"НЕАНГЕЛА" Віки Смеюхи

Український ведучий Слава Дьомін неочікувано заговорив про подробиці особистого життя колишньої учасниці дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторії Смеюхи.

Зокрема, шоумен у своєму Telegram зазначив, що артистка нібито вже тривалий час живе в Італії. Ба більше, виконавиця там перебуває не сама. За словами Дьоміна, Вікторія знайшла своє щастя. Співачка нібито більше не самотня, а перебуває у щасливих стосунках, які "принесли свої плоди".

Однак правда це чи ні – невідомо. Сам Слава Дьомін у своєму повідомленні зазначив, що в колах шоубізнесу нині "так кажуть".

Допис Слава Дьомін

"Кажуть, що Вікторія вже давно живе в Італії і у неї стосунки, які принесли плоди щастя", - прокоментував Слава Дьомін.

Зазначимо, нещодавно Вікторія Смеюха вперше за тривалий час вийшла на зв'язок. До слова, співачка вже понад рік нічого не публікувала у своїх соцмережах та не з'являлася в публічному просторі.

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