Слава Дьомін розпік відомого українського співака, який сидить у Європі і співає російською: "Чмоня тижня"

Ведучий Слава Дьомін розніс українського співака Олега Кензова, який нещодавно випустив кліп на російськомовний трек "Я целую твои щеки".

У новому випуску програми "СлаваПРО" Дьомін "нагородив" виконавця званням "чмоня тижня" через те, що Кензов й досі випускає пісні російською. Обурило українців й те, що коли країна переживає такі важкі часи, він знімає кліп, де показує розкішне життя і їздить на яхті. Також Дьомін зазначив, що співак перебуває за кордоном.

"Він як артист, який позиціонує себе українським артистом, продовжує випускати пісні російською мовою. Нещодавно в Олега вийшов кліп на пісню "Я целую твои щеки". І у цьому кліпі Олег так красиво плаває на яхті, а в Instagram фоткається на тлі відомих європейських пам'яток", - зазначив ведучий.

Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

Дьомін додав, що востаннє українською у фотоблогу Кензов спілкувався 28 серпня, коли згадував про свого друга-військового ЗСУ. Тоді ж артист організував збір на допомогу військовим:

"І раніше Олег співав пісню про Валерія Залужного. Але одразу запитання до Олега: от чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом-камікадзе, щоб випускати пісню російською. Якщо на російську, то звання "чмоня тижня" – підтверджується", - сказав Дьомін.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, тим часом співачка Світлана Лобода, яка теж виконує свої пісні російською на корпоративах за кордоном, покликала на роботу таксиста, який потрапив у мовний скандал.

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