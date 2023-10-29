Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Слава Дьомін розпік відомого українського співака, який сидить у Європі і співає російською: "Чмоня тижня"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1730
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Слава Дьомін розпік відомого українського співака, який сидить у Європі і співає російською: "Чмоня тижня"

Слава Дьомін, Олег Кензов

Ведучий проїхався по виконавцю Олегу Кензову.

Ведучий Слава Дьомін розніс українського співака Олега Кензова, який нещодавно випустив кліп на російськомовний трек "Я целую твои щеки".

У новому випуску програми "СлаваПРО" Дьомін "нагородив" виконавця званням "чмоня тижня" через те, що Кензов й досі випускає пісні російською. Обурило українців й те, що коли країна переживає такі важкі часи, він знімає кліп, де показує розкішне життя і їздить на яхті. Також Дьомін зазначив, що співак перебуває за кордоном.

"Він як артист, який позиціонує себе українським артистом, продовжує випускати пісні російською мовою. Нещодавно в Олега вийшов кліп на пісню "Я целую твои щеки". І у цьому кліпі Олег так красиво плаває на яхті, а в Instagram фоткається на тлі відомих європейських пам'яток", - зазначив ведучий.

Олег Кензов / © instagram.com/okenzov_official
Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

Дьомін додав, що востаннє українською у фотоблогу Кензов спілкувався 28 серпня, коли згадував про свого друга-військового ЗСУ. Тоді ж артист організував збір на допомогу військовим:

"І раніше Олег співав пісню про Валерія Залужного. Але одразу запитання до Олега: от чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом-камікадзе, щоб випускати пісню російською. Якщо на російську, то звання "чмоня тижня" – підтверджується", - сказав Дьомін.

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, тим часом співачка Світлана Лобода, яка теж виконує свої пісні російською на корпоративах за кордоном, покликала на роботу таксиста, який потрапив у мовний скандал.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1730
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація