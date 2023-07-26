Слава Дьомін розповів, через що Влад Яма на нього образився і заблокував в соцмережі

Хореограф обмежив спілкування з ведучим рік тому.
Ведучий Слава Дьомін висловив припущення, через що на нього міг образитися та заблокувати хореограф Влад Яма.
Рік тому Дьомін брав у Ями інтерв'ю і тоді танцівник вперше зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення разом з сином і дружиною виїхав до США. Після цього знаменитості ще підтримували зв'язок.
Все змінилося після того, як Дьомін записав інтерв'ю з хореографом Максом Чмерковським, який теж мешкає в США. Про це ведучий розповів у подкасті STAND UP Battle Club:
"У нас з Ямою вийшло інтерв'ю майже рік тому. Ми нормально спілкувалися. За фактом він же ж мене заблокував, я вже потім зрозумів, лише після того, як я зробив інтерв'ю з Максом Чмерковським, який в Америці. І просто у нього запитав: "Як ти ставишся до тих чоловіків, які виїхали. Зокрема там Влад Яма". І, мені здається, що після цього Влад мене заблокував, образився. Це його справа", - прокоментував Дьомін.
Ведучий намагався з'ясувати, що сталося. Він надіслав Ямі голосове повідомлення, втім, відповіді не було.
Нагадаємо, що на початку цього року Слава Дьомін розповів, що Влад Яма у соцмережі заблокував його і його 12-річного сина. Що саме стало причиною такого рішення хореографа на той момент ведучий не знав.
Читайте також: