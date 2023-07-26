Слава Дьомін розповів, через що Влад Яма на нього образився і заблокував в соцмережі

Ведучий Слава Дьомін висловив припущення, через що на нього міг образитися та заблокувати хореограф Влад Яма.

Рік тому Дьомін брав у Ями інтерв'ю і тоді танцівник вперше зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення разом з сином і дружиною виїхав до США. Після цього знаменитості ще підтримували зв'язок.

Все змінилося після того, як Дьомін записав інтерв'ю з хореографом Максом Чмерковським, який теж мешкає в США. Про це ведучий розповів у подкасті STAND UP Battle Club:

"У нас з Ямою вийшло інтерв'ю майже рік тому. Ми нормально спілкувалися. За фактом він же ж мене заблокував, я вже потім зрозумів, лише після того, як я зробив інтерв'ю з Максом Чмерковським, який в Америці. І просто у нього запитав: "Як ти ставишся до тих чоловіків, які виїхали. Зокрема там Влад Яма". І, мені здається, що після цього Влад мене заблокував, образився. Це його справа", - прокоментував Дьомін.

Влад Яма та Слава Дьомін

Ведучий намагався з'ясувати, що сталося. Він надіслав Ямі голосове повідомлення, втім, відповіді не було.

Нагадаємо, що на початку цього року Слава Дьомін розповів, що Влад Яма у соцмережі заблокував його і його 12-річного сина. Що саме стало причиною такого рішення хореографа на той момент ведучий не знав.

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