Слава Дьомін розповів про конфлікт з Білик: "Іра на мене ображена"

Український ведучий Слава Дьомін зізнався, що має конфлікт зі співачкою Іриною Білик.

Це сталося ще до Нового року. Слава брав інтерв'ю в експродюсера Білик – Юрія Нікіта, під час якого ведучий поставив запитання про співачку.

Як виявилося це не сподобалося Ірині, і вона образилася на Дьоміна.

"Ми зустрілися з Ірою на одному телевізійному проєкті. Бачу, Іра. Я кажу: "Ой, Ірочко, привіт!". Вона мені: "А з тобою я не хочу спілкуватися". Потім я дізнався, що Іра на мене ображена через те, що коли я брав інтерв'ю в Юри Нікітіна. У мене було запитання на кшталт: "Чому в Ірини Білик після того, як вона перестала працювати з Юрою, немає більше хітів?". Іру це дуже сильно, я думаю, зачепило", - поділився Слава в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Дьомін вважає, що Білик має право на це ображатися. Утім, це все ж таки його робота, поставити незручні запитання гостю. Слава говорить, що це жодним чином не показує його ставлення до співачки.

"Іру це дуже сильно, я думаю, зачепило. Мені здається, вона має право образитися на це. Моя робота, як інтерв'юера поставити різні запитання, у тому числі й ті, що компроментують. Це моя робота. Від цього моє ставлення до Іри абсолютно не змінюється. Я до нею ставлюся з величезною повагою'", - додав Слава.

Ірина Білик

Утім, нещодавно Білик та Дьомін знову зустрілися на одній ранковій програмі, щоправда в режимі онлайн. Слава говорить, що Ірина з ним вже нормально спілкувалася. Пізніше він їй написав у соцмережах, але вона поки не відповіла.

"Я їй написав потім в Telegram, чи вона більше на мене не ображається. Але вона поки не відповіла", - розповів Слава.

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