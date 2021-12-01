Слава Дьомін розповів про стосунки з колишньою дружиною, з якою був у шлюбі 13 років

Подружжя розлучилося рік тому.

Український ведучий Слава Дьомін рік тому розлучився з дружиною Оксаною після 13 років подружнього життя.

Знаменитість вирішив розповісти фоловерам в Instagram, у яких вони стосунках з екскоханою. Слава запостив спільні фото з колишньою та поділився, що їм вдалося розійтися мирно.

Слава Дьомін з ексдружиною / instagram.com/slavademin_official

"Вже рік минув... Час пролетів непомітно. За цей час я ще більше облисів, а Оксана помолодшала (і це не пластичні операції). Як показала наша ситуація, з колишніми можна залишитися у чудових стосунках! Особливо, якщо є спільна дитина, яка не повинна страждати від того, що мама з татом міряються егоїзмом і доводять щось одне одному, випинаючи власне его! Для нас розлучення – це круте оновлення та робота над помилками. І ми їх побачили та навіть обговорили", – поділився Дьомін.

Слава Дьомін з ексдружиною / instagram.com/slavademin_official

У коментарях юзери висловили своє захоплення та подякували за приклад.

Ви приклад адекватності і впевнених в собі, самодостатніх людей!

Молодці. Значить, вона нормальна жінка не істеричка, а ви нормальний мужик

Круто! Дякую, що ділитесь цим прикладом!

Також користувачі закликали колишніх миритися та знову одружуватися: "Так сходьтеся", "Не гріх бути разом при такому розкладі", "Бажаю вам досягти наступного рівня - одружитися і жити довго та щасливо разом".

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