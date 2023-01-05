Слава Дьомін розповів про стосунки з відомою телеведучою: "Ми жили разом"

Український ведучий Слава Дьомін вперше зізнався, що мав стосунки з відомою телеведучою.

За словами знаменитості, вони навіть встигли разом пожити декілька місяців. Однак стосунки пари не витримали перевірки на міцність. Як пояснив Слава, вони просто не зійшлися у побуті.

"Я був у стосунках з відомою телеведучою. І ми навіть жили разом. Ми жили разом кілька місяців. Але не зійшлися у побуті. Тому вона переїхала до іншої квартири", - розповів Дьомін.

Слава Дьомін розсекретив стосунки з телеведучою / Фото: instagram.com/slavademin_official

Після розриву стосунків екси залишилися друзями. Як зізнався Слава, колишня навіть дозволяла йому пожити у неї, поки той переїжджав до іншої квартири.

"Але ми досі в кльових стосунках. Одного разу вона дозволила пожити кілька днів у неї, коли я переїжджав з однієї орендованої квартири до іншої", - поділився ведучий.

Слава Дьомін розсекретив стосунки з телеведучою / Фото: instagram.com/slavademin_official

Утім, Дьомін вирішив залишити в таємниці ім'я відомої ведучої, з якою він мав роман.

Нагадаємо, раніше Слава зізнався, що є дівчина, яка йому подобається. Щоправда, ведучий поки не розповідає, хто ж заполонив його серце. Цілком ймовірно, що це може бути Ксенія Міщенко – колишня дружина Слави. Дьомін неодноразово натякав на їхнє примирення та розповідав, що стосунки після розлучення можна повернути.

Читайте також: