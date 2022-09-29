Слава Дьомін розповів, як мама його била до ран і крові: "Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини"

Раніше Слава Дьомін зізнавався, що у нього непрості стосунки з мамою. Зараз же знаменитість вирішив більше зосередитись на непростій для себе темі.

На сторінці в Instagram Дьомін залишив відвертий пост, у якому поділився, що протягом 25 років має складні взаємовідносини з близькою людиною. Слава не приховує, що часто в дитинстві ставав жертвою домашнього насильства – мама била Дьоміна так, що в нього були рани і кров:

"У нас складні стосунки вже 25 років. Вперше я пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крoвi. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики..." – поділився Слава.

Слава Дьомін в дитинстві / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін в дитинстві / Фото: instagram.com/slavademin_official

Він припустив, що можливо, такою поведінкою мама проявляла любов і гадала, що силою можна заробити повагу, однак, маленький Слава лише боявся близьку людину.

"До того часу, доки не став самостійним. Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер. Ті бітьки, які застосовують силу до своєї дитини - слабкі. Адже тільки слабка людина підніме руку на того, хто не може дати здачі. А чому б не поговорити? Як зі своїм другом. Тому що не вистачає мудрості. Не розуміє? Так може ти погано пояснила/пояснив?" – зазначив Дьомін.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий поділився, що написав цей пост не для того, щоб його пожаліли, а для того, щоб достукатися до батьків, які так само поводяться зі своїми дітьми, як колись його мама:

"Цей пост не для того, щоб вам пожалітися. А для того, щоб деякі батьки зрозуміли, що є ще шанс налагодити зі своєю дитиною стосунки. Незалежно від віку. Адже ваша донька/син вас дуже любить. Не вбивайте власноруч цю любов. Будьте найкращим другом. І тоді в нашому житті буде менше злих, закомплексованих людей, яким в дитинстві не додали батьківську любов і дружбу. Немає поганих дітей. Є погані батьки", - наголосив ведучий.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповів, що його мама вимагає від нього аліменти.

Читайте також: